Депутати затвердили лише частину бюджету розвитку Львова-2021. Деталі

Львівська міська територіальна громада отримала бюджет розвитку на 2021 рік, але лише в частині гуманітарного блоку. Це чи не вперше Львів отримує бюджет на ремонти по частинах, оскільки депутати відмовились затверджувати ті цифри, які пропонували чиновники. Про це повідомляє Львівський портал.

Попередньо у мерії підрахували, що бюджет розвитку-2021 має становити 3,6 млрд грн. Найбільше коштів, 1,4 млрд грн, заклали на кредити і лізинги, ще майже 0,5 млрд грн пропонували «влити» у статутні капітали комунальних підприємств, понад 0,6 млрд грн – дати на інфраструкутуру та ремонти доріг.

Однак депутати заявили, що не підтримують розподіл 3,6 млрд грн бюджету розвитку у тому вигляді, у якому пропонують посадовці Львівської міськради, тому профільні комісії почали вносити свої правки.

Власне, через таку неузгодженість прийняття бюджету розвитку-2021 настільки затягнулось, адже затвердити його планували у лютому, що вже і так було дещо з запізненням.

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«Ми вже провели колосальну роботу. Так, повністю бюджет розвитку ухвалимо пізніше ніж завжди, але для цього є об’єктивні причини. Ми вперше справді визначили пріоритети для фінансування, мали досконально вивчити проблематику і в медицині, і в освіті, і в культурі, щоб гроші пішли на основне. Друге – варіант, що чиновники малюють нам якісь незрозумілі суми і кажуть: ви проголосуйте, а ми потім розберемося, більше не працює. Ми пропрацювали кожну стрічку, відкинули всі «захцянки», які не на часі, і визначили нагальні позиції, на які гроші треба вже і зараз. Щоб лікарі могли надавати якісні послуги, діти, молодь отримали добрі умови для навчання, розвитку. Вважаю, що врешті вийшли на справді збалансований та оптимальний варіант у теперішніх фінансових реаліях», – прокоментувала голова бюджетної комісії, депутатка Наталія Шелестак.

Відтак на сесії у четвер, 11 березня, депутати затвердили лише гуманітарний блок бюджету розвитку Львівської МТГ на 2021 рік. Кошти передбачили на медицину (227 млн грн), освіту (218 млн грн), культуру (83 млн грн), соцзахист (24 млн грн) і спорт (53 млн грн).

Також на реалізацію проєктів Громадського бюджету дали понад 88,5 млн грн, по 33 млн грн – кожній районній адміністрації.

Грошей на поповнення статутних капіталів ЛКП, виплату всіх кредитів і лізингів депутати наразі не передбачили. Зробити це вони мають 25 березня, коли сесія Львівської міськради прийматиме бюджет розвитку у повному обсязі.

Додамо, що саме в бюджеті розвитку закладають кошти на всі ремонти доріг та вулиць, реставраційні роботи, на вивіз сміття, Громадський бюджет, виплату кредитів тощо. У 2020 році бюджет розвитку Львова становив трохи більше 3 млрд грн.

Нагадаємо, що депутати ще минулої каденції неодноразово наголошували на тому, що гроші, «залиті» у статутні капітали ЛКП, витрачаються непрозоро. Навіть у 2019-му вони ухвалили бюджетну резолюцію, якою встановили обмеження на фінансування комунальних підприємств Львова, однак на ситуацію це суттєво не вплинуло.

Тепер депутати Львівської міськради нового скликання хочуть створити наглядові ради при ЛКП, які будуть контролювати, на що саме підприємства витрачають кошти.

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