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На Прикарпатті розгорнули мобільний госпіталь для хворих на COVID

Андрій Котенський

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В Івано-Франківській області через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом розгорнули мобільний госпіталь для хворих на COVID-19. Про це у своєму Twitter повідомив міністра МВС Арсен Аваков, передає кореспондент Львівського порталу.

«Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на короновірус. Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць, укомплектований необхідним медичним обладнанням”, – повідомив Арсен Аваков.

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За даними ДСНС України, мобільний гостіраль розгорнуто у Івано-Франківській області, на території Богородчанської центральної районної лікарні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львів прийме 100 пацієнтів з COVID із Івано-Франківська.

У Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

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