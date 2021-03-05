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Упродовж тижня у Львові вакцинували 550 медиків

Юлія Осим

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Перше щеплення проти Covid-19 отримали вже 550 медиків львівських міських та обласних закладів охорони здоров’я. Медпрацівників розпочали щеплювати наприкінці минулого тижня. Наразі усі почуваються добре. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Перше дозу вакцини (а їх має бути дві) отримали:

  • 50 медиків Львівської обласної інфекційної лікарні;
  • 70 медиків 8-ї міської клінічної лікарні;
  • 80 медиків регіонального центру легеневого здоров’я;
  • 310 медиків міської клінічної лікарні швидкої допомоги й обласного центру екстреної медичної допомоги;
  • 40 працівників обласного лабораторного центру.

На сьогодні усі, хто отримали щеплення, почуваються добре і не мають жодних незвичних реакцій на вакцину.

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Нагадаємо, перша партія вакцини від коронавірусу на Львівщину, зокрема й місто Львів, надійшла 25 лютого. Це 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), якою планують вакцинувати 21 100 осіб (по дві дози на одну людину).

Першими щеплення отримують медики, які працюють з хворими на коронавірус та працівники мобільних бригад з імунізації. Перед вакцинацією пацієнта оглядають, він підписує згоду й тоді його вакцинують. Відтак, упродовж 30 хвилин після щеплення, медики наглядають за його станом.

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