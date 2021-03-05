В Україні – понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок п’ятниці, 5 березня, в Україні лабораторно підтвердили 10 155 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 4 149 людей, ще 172 українці померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 384 917 людей. Протягом четверга, 4 березня, діагноз встановили ще 10 155 новим хворим, серед них 345 медиків та 577 дітей. Також 4 149 пацієнтів одужали за останню добу.
Найбільше нових хворих виявили в Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 26 763 людей (+172 особи за минулу добу). Одужали 1 191 022 українці (+4 149 осіб за минулу добу).
Коронавірус за останню добу виявили у:
- м. Київ – 910 випадків;
- Вінницька область – 816 випадків;
- Закарпатська область – 748 випадків;
- Івано-Франківська область – 737 випадків;
- Житомирська область – 695 випадків;
- Київська область – 690 випадків;
- Львівська область – 646 випадків;
- Харківська область – 566 випадків;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Дніпропетровська область – 497 випадків;
- Хмельницька область – 418 випадків;
- Тернопільська область – 394 випадки;
- Одеська область – 372 випадки;
- Донецька область – 334 випадки;
- Волинська область – 277 випадків;
- Сумська область – 238 випадків;
- Миколаївська область – 209 випадків;
- Черкаська область – 204 випадки;
- Рівненська область – 198 випадків;
- Полтавська область – 172 випадки;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Чернігівська область – 137 випадків.
- Кіровоградська область – 69 випадків;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Луганська область – 50 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».
Львівська область наразі залишається у «жовтій» зоні, але з 8 березня перейде вже у «помаранчеву». До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку і Житомирську області. Втім у «червону» зону найближчим часом можуть потрапити ще сім областей.
Раніше очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.
Втім днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через початок третьої хвилі Covid Україна знову може піти на локдаун.
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Наталя Дуляба