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В Україні – понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус

Наталя Дуляба

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Станом на ранок п’ятниці, 5 березня, в Україні лабораторно підтвердили 10 155 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 4 149 людей, ще 172 українці померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 384 917 людей. Протягом четверга, 4 березня, діагноз встановили ще 10 155 новим хворим, серед них 345 медиків та 577 дітей. Також  4 149 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили в Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 26 763 людей (+172 особи за минулу добу). Одужали 1 191 022 українці (+4 149 осіб за минулу добу).

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Коронавірус за останню добу виявили у:

  • м. Київ – 910 випадків;
  • Вінницька область – 816 випадків;
  • Закарпатська область – 748 випадків;
  • Івано-Франківська область – 737 випадків;
  • Житомирська область – 695 випадків;
  • Київська область – 690 випадків;
  • Львівська область – 646 випадків;
  • Харківська область – 566 випадків;
  • Чернівецька область – 561 випадок;
  • Дніпропетровська область – 497 випадків;
  • Хмельницька область – 418 випадків;
  • Тернопільська область – 394 випадки;
  • Одеська область – 372 випадки;
  • Донецька область – 334 випадки;
  • Волинська область – 277 випадків;
  • Сумська область – 238 випадків;
  • Миколаївська область – 209 випадків;
  • Черкаська область – 204 випадки;
  • Рівненська область – 198 випадків;
  • Полтавська область – 172 випадки;
  • Запорізька область – 163 випадки;
  • Чернігівська область – 137 випадків.
  • Кіровоградська область – 69 випадків;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Луганська область – 50 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область наразі залишається у «жовтій» зоні, але з 8 березня перейде вже у «помаранчеву». До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку і Житомирську області. Втім у «червону» зону найближчим часом можуть потрапити ще сім областей.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Втім днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через початок третьої хвилі Covid Україна знову може піти на локдаун.

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