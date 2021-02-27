У «червону» зону можуть потрапити ще сім областей, – Ляшко

Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області найближчим часом можуть перевести у «червону» карантинну зону. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За результатами засідання держкомісії ТЕБ і НС, з 1 березня до Івано-Франківської області, яка зараз є у «червоній» зоні, додасться й Чернівецька. Таке рішення прийняли через високий рівень захворюваності на Covid-19 та госпіталізації.

Втім Віктор Ляшко наголосив, що найближчим часом у «червону» карантинну зону можуть потрапити ще сім областей.

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«Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень», – наголосив Ляшко.

Зазначимо, що область потрапляє у «червону» карантинну зону, якщо рівень госпіталізації протягом трьох днів перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення; коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

Державний санітарний лікар додав, що тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у «ковідних» лікарнях Чернівецької області пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в тут госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують. Середня завантаженість стаціонарів на Буковині складає 60%

Нагадаємо, через спалах коронавірусу Івано-Франківську область віднесли у «червону» зону відразу з відновленням в Україні адаптивного карантину, тобто з 24 лютого. Регіон повністю «закрили» для транспорту.

Через брак місць у лікарнях на Прикарпатті розгорнули мобільний Covid-госпіталь, також частину хворих прийняв Львів.

Як писав Львівський портал, на Львівщині також зростає захворюваність на коронавірус. Якщо досі в області виявляли в середньому по 200 хворих, то за останні дві доби кількість нових випадків зросла до 477 та 696.

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