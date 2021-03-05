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Шмигаль очікує, що СOVID-вакцина коштуватиме 300-1200 грн

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що комерційна ціна вакцин від СOVID-19 для споживачів може скласти 300-1200 гривень. Про це він заявив в інтерв’ю, пише УП.

«Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1200 грн, то вакцина від СOVID-19 буде в цих же межах», – розповів Шмигаль.

За його словами, зараз ціна цієї вакцини у виробника коливається від 15 до 20 доларів. При цьому прем’єр зазначив, що нині тривають випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, а це значить, що через кілька місяців конкуренція буде дуже висока. А це в свою чергу збалансує ринок.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

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Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі ніхто із провакцинованих медиків Львівщини не заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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