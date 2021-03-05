На території сільради поблизу Львова ексчиновники роздерибанили 62 га землі

На території Грядівської сільської ради, що раніше належала до Жовківського району, а тепер є частиною Львівської МТГ, торік роздерибанили 62 гектари землі. Правоохоронці розслідують, як і кому колишні місцеві посадовці роздавали землю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської мерії.

Найбільше земельних ділянок було виділено під житлове будівництво. Згідно з документами, йдеться про 38 га, а це 374 ділянки. За оцінками незалежних експертів, орієнтовна вартість цих земель – 42,5 млн грн. Відтак, ці гроші не були спрямовані у бюджет громади.

Найактивніше земельні наділи роздавали минулої осені, якраз перед місцевими виборами.

Реклама партнерів

Слід відзначити, що ділянки межують із проектованим північним об’їздом Львова. Зрозуміло, що ціна землі та її містобудівна вартість можуть бути вищими, аніж за попередньою оцінкою.

Окрім призначення земель під житлове будівництво, у Грядівській сільраді торік також роздали:

40 ділянок для садівництва (понад чотири гектари, орієнтовна вартість — майже три мільйони гривень);

40 ділянок для ведення особистого селянського господарства (площа — понад 20 га, вартість — більше 11 млн 325 тис. грн).

«Хочемо наголосити, йдеться не про ті ділянки, які вирішили собі оформити мешканці цих сіл, бо мають тут будинок чи город. Мова про цілі „нарізані“ квартали під будівництво. Все це є відображено у кадастровій карті. Сотні розпайованих ділянок, що зареєстровані однією датою, умовно за місяць до виборів — такі факти не можуть не викликати запитань», — зазначила керуюча справами виконавчого комітету, в. о. директора департаменту міської агломерації ЛМР Наталія Алєксєєва, передають у мерії.

На сьогодні у межах розслідування за ст.364 (Перевищення службових повноважень) правоохоронцями вилучено документи про роздавання землі. Також вилучено технічну документацію щодо кварталу поблизу об’їзної дороги Львова. Наприклад, правоохоронців зацікавив протокол засідання сесії Грядівської сільської ради від 29 березня 2017 року, такий же ж документ від 25 вересня 2019 року.

Разом з тим, вилучено також основну містобудівну документацію сіл — генеральний план с. Гряда і с. Воля-Гомулецька, документи зі встановлення меж територій.

Зазначимо, що наразі триває процес перебирання справ та аудиту в новоприєднаних до Львівської МТГ населених пунктах. Працюють ліквідаційні комісії, які облікують та інвентаризують усе майно громад.

Окрім земельних правопорушень у Грядівській сільраді, відкрито кримінальні провадження щодо роздавання земель у попередні роки Рясне-Руською сільською радою, яка з початку року увійшла до Львівської МТГ. Йдеться про розпаювання Рясне-Руською сільрадою 58 га заказника «Торфовище Білогорща».

Фото ЛМР

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.