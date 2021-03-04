На Львівщині побільшало хворих на ГРВІ

Протягом минулого тижня, з 22 по 28 лютого, гострі респіраторні захворювання діагностували більше ніж 8000 мешканцям області та майже 3000 львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, минулого тижня на ГРВІ захворіли 8214 мешканеців Львівщини, що на 434 випадки більше, ніж попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності – 355,9, тоді як епідпоріг становить 442,4. Понад 37% хворих – діти віком до 17 років.

У Львові ГРВІ протягом минулого тижня підхопили 2825 людей, що на 78 випадків менше, аніж попереднього тижня. З-поміж усіх хворих львів’ян 31% – це діти.

В стаціонари з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» госпіталізували 42 жителів Львівщини, у тому числі 16 дітей.

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Зазначимо, що на Львівщині є все ще сприятлива епідеміологічна ситуація, адже в області лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Що вплинуло на те, що в області ще не розпочався активний сезон застуди, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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