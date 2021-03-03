У Львові впав будівельний кран: працівника госпіталізували

Зранку 2 березня на будівництві на вулиці Личаківській у Львові впав будівельний кран. 71-річного працівника крану госпіталізували з черепно-мозковою травмою та закритим переломом ноги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, близько 10:40 год. у Львові на вулиці Личаківській на території однієї із компаній під час будівництва впав будівельний кран.

Постраждалого 71-річного кранівника з закритою черепно-мозковою травмою, тупою травмою живота, закритим перелом правої гомілки у стані середнього ступеня важкості доправили у 8-му міську клінічну лікарню. Обставини події з’ясовують.

Нагадаємо, восени 2019 року у Львові також стався прикрий випадок із жінкою-кранівницею. Вранці 26 вересня на будівельному майданчику компанії «Авалон» на проспекті Червоної Калини впав кран. Внаслідок події постраждала 46-річна жінка. Аби вивільнити її з кабіни, залучали спецтехніку.

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Згодом жінка поділилася спогадами про інцидент, який мало не забрав її життя.

Через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою поліція відкрила кримінальну справу. Після цього випадку у міськраді анонсували перевірки всіх будівельних майданчиків Львова.

Про те, що ховається за будмайданчиками Львова, читайте за цим посиланням.

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