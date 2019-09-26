Падіння будівельного крану на супермаркет на Сихові: кранівницю затисло в кабіні

Водійку крану, яка постраждала сьогодні через падіння крану на приміщення ТЦ «Арсен», що на на просп. Червоної Калини, 58, доставлено до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Жінку з крану вже витягнули. Її затисло в кабіні. Тому залучали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана та провести вивільнення постраждалої. Кран упав на складські приміщення «Арсену», тобто це господарські приміщення, де відбувається підвіз товару. Тому більше ніхто не постраждав», — повідомив заступник голови Сихівської РА Володимир Івасюк.

За інформацією пресслужбі ДСНС у Львівській області, за допомогою автодрабини та колінчастого автопідйомника рятувальники змогли піднятись до потерпілої. За допомогою буксирувальних тросів та рятувальної мотузки було зафіксовано кабіну крану, і після чого змогли вивільнити 46-річну жінку.

Рятувальники передали постраждалу працівникам медичної служби. ЇЇ госпіталізовали в Комунальну 8-у міську клінічну лікарню м. Львова.

На проспекті Червоної Калини у Львові на території будівництва компанії «Авалон» впав кран. Його конструкція обвалилася на приміщення супермаркету «Арсен».

Фото: ДСНС