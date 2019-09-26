Поліцейські відкрили кримінал через падіння будівельного крану на Сихові

Львівські поліцейські відкрили кримінальне провадження через падіння будівельного крану на супермаркет «Арсен», що на вулиці Червоної Калини, 58. Внаслідок інциденту постраждала 46-річна львів’янка.

Як інформує пресслужба Нацполіції Львівщині, на місці зараз працює слідчо-оперативна група.

«За фактом відкрито кримінальне провадження порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статі передбачає покарання – штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні вранці на проспекті Червоної Калини у Львові на території будівництва компанії «Авалон» впав кран. Його конструкція обвалилася на приміщення супермаркету «Арсен». Внаслідок інциденту 46-річну жінку, яка керувала краном, затисло у кабіні. Жінку госпіталізували до лікарні.