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Поліцейські відкрили кримінал через падіння будівельного крану на Сихові

Вероніка Рой

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Львівські поліцейські відкрили кримінальне провадження через падіння будівельного крану на супермаркет «Арсен», що на вулиці Червоної Калини, 58. Внаслідок інциденту постраждала 46-річна львів’янка.

 

Як інформує пресслужба Нацполіції Львівщині, на місці зараз працює слідчо-оперативна група.

«За фактом відкрито кримінальне провадження порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статі передбачає покарання – штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні вранці на проспекті Червоної Калини у Львові на території будівництва компанії «Авалон» впав кран. Його конструкція обвалилася на приміщення супермаркету «Арсен». Внаслідок інциденту 46-річну жінку, яка керувала краном, затисло у кабіні. Жінку госпіталізували до лікарні.

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