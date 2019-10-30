Коли я падала, відчувала лише смерть. Не думала, що виживу, – постраждала кранівниця «Авалону»

46-річна кранівниця, яка наприкінці вересня постраждала внаслідок падіння крану на будівельному майданчику «Авалону» на Сихові, вийшла з лікарні. Жінка почувається недобре і каже, що дотепер не отримала жодної компенсації за отриману шкоду. Про це вона розповіла сьогодні, 30 жовтня, під час засідання у Львівському пресклубі, передає кореспондент Львівського порталу.

«У четвер, 26 вересня, я вийшла на роботу. Хотіла відпрацювати і в суботу-неділю бути вільною. Але так сталося, що я впала з крана. Коли я падала, я відчувала лише смерть. Я не думала, що виживу», – пригадала пані Анжела.

Жінка переконана, що постраждала через недотримання техніки безпеки на будівельному майданчику. Про можливий нещасний випадок раніше попереджала керівництво, але, за її словами, цю інформацію не взяли до уваги.

«Це все недотримання техніки безпеки. Винен не лише кранівник, а й будмайданчик. Колія знаходилась дуже близько до «Арсену», я попереджала, зокрема і прорабів, що колись виїду з тієї колії, але мене ніхто не слухав. Тупик був лише один, паралельно були протиударні тупики. Чому ви такі тупики ставите? За технічними нормами, якщо кран сходить із рейок, він не може відразу перекинутись, бо ще тримається завдяки спеціальним захватам. А на крані не було цих рейкових захватів», – пояснила кранівниця.

Водночас жінка підтвердила, що компанія їй оплатила лікування. Проте як тільки вона вийшла з лікарні, про неї забули.

«Жодної компенсації я не отримала. Коли мене привезли в лікарню, то дали якісь кошти, щоб я ноги не протягнула. Після цього більше нічого не було. До мене ніхто не дзвонить, не спілкується… Зараз почуваю я себе недобре, мене болить спина. Здавала аналізи крові, результати погані. Не знаю, як буде далі. А мені якось потрібно далі жити, працювати. Мені – 46 років і щось кардинально змінювати є дуже важко, я все життя віддала кранам: козловим, мостовим і баштовим», – зауважила пані Анжела.

Своєю чергою представник компанії «Авалон» Роман Попко зазначив, що відповідальність за всі процеси, які відбуваються на будмайданчику, в тому числі й за дотримання техніки безпеки, несе генпідрядник – ТОВ «Обра Констракшн Груп». Втім зі слів Попка можна зробити висновок, що наразі «Авалон» не застосував жодних суттєвих санкцій щодо свого генпідрядника.

«Ми відреагували на ситуацію, що виникла, і зараз встановлюємо генпідряднику більш жорсткі правила щодо дотримання високих норм безпеки праці. Ми додаємо відповідні положення у договір, вони вже практично розроблені. Це будуть нові вимоги до наших генпідрядників, адже їх у нас є кілька. Також ми вводимо комісійне обстеження майданчиків із залученням генпідрядника, технагляду», – розповів Роман Попко.

На пресконференцію у Львівський пресклуб запрошували ТОВ «Обра Констракшн Груп», проте представники фірми не з’явились.

Нагадаємо, вранці 26 вересня на будівельному майданчику компанії «Авалон» на проспекті Червоної Калини впав кран. Внаслідок події постраждала 46-річна жінка. Аби вивільнити її з кабіни, залучали спецтехніку.

Через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою поліція відкрила кримінальну справу. Санкція статі передбачає покарання – штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Після цього випадку у міськраді анонсували перевірки всіх будівельних майданчиків Львова.

Фото: скриншот із відео Львівського пресклубу, ДСНС