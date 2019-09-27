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У Львові перевірять будмайданчики на дотримання техніки безпеки

Наталя Дуляба

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Міський голова Львова дав доручення перевірити усі будівельні майданчики на дотримання техніки безпеки. Про це сьогодні, 27 вересня, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Причиною масових перевірок будівельних майданчиків у місті стало те, що у четвер, 26 вересня, на Сихові на супермаркет «Арсен» впав кран, який працював на території будівництва компанії «Авалон». Важка техніка обвалилась на приміщення складу, постраждала 46-річна кранівниця, її госпіталізували у лікарню. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу.

«Вчора відбувся безпрецедентний випадок у місті Львові: на будівельному майданчику впав кран. Для мене це шок… Тому в мене є прохання організувати спільно з ДАБІ м. Львова, ДАБІ області перевірку всіх будівельних майданчиків на дотримання законодавства, техніки безпеки. Адже в нас на багатьох будівельних майданчиках правила техніки безпеки просто ігноруються: люди без касок ходять, нема відповідних загороджень», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Водночас представник компанії «Авалон» розповів, постраждала кранівниця не отримала серйозних травм. Втім за його словами, за дотримання техніки безпеки на майданчику відповідає генпідрядник, який безпосередньо виконує будівельні роботи. Тому всі претензії – до нього.

«На сьогодні з жінкою все добре. Наскільки мені відомо, станом на вчорашній вечір вона перебуває ще в лікарні. З нею все добре, вона не зазнала серйозних травм. Ми також зв’язалися з власником „Арсену“, з ним всі майнові питання врегульовані. Тобто ліквідовуємо наслідки і розбираємся з причинами», – розказав представник «Авалону».

Він також запевнив, що компанія взяла на себе фінансові витрати, пов’язані з лікуванням постраждалої працівниці.

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