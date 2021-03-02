У львівському перинатальному центрі в лютому народилося 14 двієнь

У лютому у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі народилося 366 малюків. Про це медзаклад повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає Львівський портал.

Серед новонароджених у лютому – 179 дівчаток та 187 хлопчиків.

Також у перинатальному центрі повідомили, що минулого місяця народилося 14 двієнь.

Нагадаємо, перинатальний закрили на реконструкцію ще у 2013 році. Першу чергу медзакладу відкрили у квітні 2018 року, втім повноцінно вона запрацювала лише влітку. Згодом у медзакладі почали відновлювати інший корпус.

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У Львівській облраді анонсували повне відкриття перинатального центру навесні 2019 року, однак цього досі не сталось.

Як відомо, до обласного перинатального центру приєднали ще й Центр репродуктивного здоров’я. У лютому минулого року медзаклад очолила Марія Малачинська.

Додамо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, нещодавно у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

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