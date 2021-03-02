МОЗ планує влітку дійти до 7 млн щеплень за місяць

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов очікує, що влітку в Україні прискорять процес вакцинації населення і до його закінчення планується вийти на рівень 5-7 млн щеплень на місяць. Про це заявив Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (5-7 млн щеплень на місяць – ІФ). Але, знову ж таки, потрібно, щоб усі виконували всі зобов’язання за тими договорами, що у нас укладені, а у нас із цим проблем», – сказав Степанов.

За його словами, в суботу та неділю відбувається мало вакцинацій, оскільки у лікарів, які повинні вакцинувати на першому етапі, вихідний.

Так він відповів на заяву, що на вакцинацію при нинішніх темпах може піти понад 10 років. Крім того, міністр запевнив, що вже поточного тижня кількість вакцинацій збільшиться до 10 тис.

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«За останню добу було зроблено 1 764 вакцинації, а 4905 людей – взагалі ми вакцинували першою дозою. До кінця цього тижня ми збільшимо цю кількість, думаю, в середньому повинні дійти до 10 тис. вакцинацій», – сказав Степанов.

Він запевняє, що вакцинація в Україні розгортається в «нормальному режимі, як у цивілізованих країнах Європи і світу».

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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