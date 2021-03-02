Covid: на Львівщині вже вакцинувалися 200 медпрацівників

Станом на ранок вівторка, 2 лютого, у Львівській області вакцинували дві сотні медпраціввнкиів. Щеплення вже отримали працівники Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні, 8-ї міської клінічної лікарні Львова та Центру легеневого здоров’я. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Як зазначив посадовець, вакцинацією від COVID-19 охопили 200 медичних працівників.

«Триває вакцинація наших медичних працівників. Так, щеплення від коронавірусу уже отримали: 50 працівників Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні, 80 правників 8-ї міської клінічної лікарні міста Львова. А сьогодні вакцинували 70 медпрацівників Центру легеневого здоров’я. Усі вони на власному прикладі продемонстрували, що вакцинація – це безпечно і потрібно», – повідомив Орест Чемерис.

Реклама партнерів

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Центр легеневого здоров’я