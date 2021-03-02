ОСТАННІ НОВИНИ

Covid: на Львівщині вже вакцинувалися 200 медпрацівників

Ольга Денисяка

|

Станом на ранок вівторка, 2 лютого, у Львівській області вакцинували дві сотні медпраціввнкиів. Щеплення вже отримали працівники Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні, 8-ї міської клінічної лікарні Львова та Центру легеневого здоров’я. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Як зазначив посадовець, вакцинацією від COVID-19 охопили 200 медичних працівників.

«Триває вакцинація наших медичних працівників. Так, щеплення від коронавірусу уже отримали: 50 працівників Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні, 80 правників 8-ї міської клінічної лікарні міста Львова. А сьогодні вакцинували 70 медпрацівників Центру легеневого здоров’я. Усі вони на власному прикладі продемонстрували, що вакцинація – це безпечно і потрібно»,  – повідомив Орест Чемерис.

Реклама партнерів

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Центр легеневого здоров’я  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...