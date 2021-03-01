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Українці можуть записатися на вакцинацію від COVID. Як це зробити?

Вероніка Рой

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В Україні розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами», – цитує очільника уряду пресслужба Офісу президента.

Президент наголосив, що онлайн-платформа є частиною цифровізації країни та має стати настільки ж ефективним інструментом для організації вакцинації, як і для надання допомоги бізнесам під час локдауну.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна через додаток «Дія», портал «Дія», а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

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«Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту», – розповів він.

Глава держави вимагає чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин. Він також порушив питання стосовно того, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19.

«Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні не зменшувати кількість вакцинованих», – сказав президент.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11 300, а Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що на цей час вже вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них – військові медики.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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