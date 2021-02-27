На Львівщині виявили незаконну рубку сосен

На приватній пилорамі у Червоноградському районі правоохоронці виявили майже три десятки сосен, які зрізали без відповідної дозвільної документації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Нечиповані колоди дерев виявили у п’ятницю, 26 лютого на приватній пилорамі, розташованій в одному зі сіл Червоноградського району.

Власник пилорами, місцевий мешканець, не пред’явив документи, які б дозволяли рубку. Загалом правоохоронці нарахували 27 підпільно вирізаних колод сосен, які також не мали відповідного маркування.

Всю деревину поліцейські вилучили і передали на зберігання до Великомостівського лісництва.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту, або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють походження деревини та осіб, причетних до її рубки та перевезення. Триває слідство.

Зазначимо, що на Львівщині регулярно виявляють самовільні рубки дерев. Незаконно вирізають дерева як звичайні мешканці області, так і посадовці лісопідприємств.

Правоохоронці кажуть, що торік на Львівщині викрили більше самовільних рубок, аніж у 2019-му. Минулого року за фактами за фактами незаконних порубок або незаконного перевезення, зберігання чи збуту лісу відкрили майже дві сотні кримінальних справ, тоді як у 2019-му їх було лише 44.

Найбільшою справою 2020 року стало викриття схеми нелегального продажу деревини у «Галсільлісі», яке є комунальним підприємством Львівської облради. За версією слідства, за прикриття «схеми» гендиректор Володимир Мельник та окремі його підлеглі отримували хабарі.

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