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Мешканця Сколівщини спіймали на незаконній рубці дерев

Наталя Дуляба

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В одному зі сіл Сколівського району правоохоронці виявили більше сотні зрубаних смерек, частина із яких не мала необхідного чіпування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Самовільну рубку правоохоронці виявили під час відпрацювання Сколівського району. 108 колод смереки знайшли поруч із місцевою пилорамою. Частина дерев була нечіпована.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що власником лісопродукції є місцевий 30-річний підприємець. Проте документи, які він пред’явив, не відповідали параметрам та загальній кубомасі виявлених колод.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Виявлені колоди вилучили та передали на зберігання. Наразі правоохоронці встановлюють походження деревини та осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Нагадаємо, останню незаконну рубку дерев у Сколівському районі правоохоронці викрили наприкінці травня. Перед цим такий ж злочин виявили у Турківському районі – тут без дозволу вирізали майже сотню ялиць.

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