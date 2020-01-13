Керівника «Галсільлісу» зловили на систематичному вимаганні хабарів від підлеглих

Сьогодні, 13 січня, гендиректора «Галсільлісу» затримали під час отримання 17,8 тисяч гривень та 300 доларів США хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Правоохоронці встановили, що керівники лісгоспів на Львівщині систематично незаконно продавали деревину. При цьому, частину отриманих коштів передавали керівнику в область.

Ініціатором виявився 61-річний директор обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства, який скористався повноваженнями та щомісяця вимагав від підлеглих хабарі в розмірі 30-40 тис. грн від кожного.

За версією слідства, гендиректор «Галсільлісу» застосовував такий розрахунок – за 1 кубометр реалізованого лісу учасники схеми відраховували для нього 1-1,5 долара США. За це він обіцяв лояльне ставлення та і сприяння щодо їх перебування на посадах.

Крім цього, як інформує пресслужба СБУ у Львівській області, для нелегального збуту деревини до звітної документації підприємств вносили недостовірні відомості про кількість заготовленої та реалізованої продукції, її різновиди та санітарний стан.

«Зловмисники також створювали штучний дефіцит деревини для завищення її вартості, а різницю, не відображену в офіційній документації, привласнювали. За попередніми даними, протягом 2019 року лише організатором оборудки отримано від підпорядкованих йому керівників лісгоспів неправомірну вигоду на суму понад 5 мільйонів гривень», – зазначили правоохоронці.

Як відомо, посаду керівника «Галсільлісу» обіймає Володимир Мельник.

На даний час на «гарячому» затримали головного фігуранта та підлеглого, який надав 17,8 тисяч гривень та 300 доларів США частину чергового щомісячного «траншу».

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозр, обрання їм міри запобіжного заходу, відсторонення від посад. Причетність інших встановлюється.

Провадження розслідується за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Максимальний термін покарання, передбачений санкціями статей – 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскація майна.