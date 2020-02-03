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Корупція і незаконний продаж деревини у «Галсільлісі»: у справі з’явились нові фігуранти

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 3 лютого, ще двом фігурантам справи стосовно корупції і протиправного продажу деревини у «Галсільлісі» оголосили підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Підозру оголосили лісничому та ліснику Яворівського комунального лісогосподарського підприємства за ч.3 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

«Наразі готуємо клопотання про обрання вказаним особам міри запобіжного заходу», – написала Ірина Діденко.

Нагадаємо, 13 січня гендиректора «Галсільлісу» затримали під час отримання понад 17 000 та 300 доларів хабара. Ці кошти посадовець отримував за прикриття незаконного продажу деревини. Тоді «на гарячому» спіймали очільника «Галсільлісу» та його підлеглого.

За версією правоохоронців, гендиректор «Галсільлісу» розробив власний розрахунок «відкату» за нелегальний продаж 1 кубометра деревини. Він разом із підлеглими із лісгоспів також умисно створювали штучний дефіцит продукції, аби завищити її вартість.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Підозрюваним «світить» до 10 років тюрми із трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскація майна.

Як відомо, посаду керівника «Галсільлісу» обіймає Володимир Мельник.

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