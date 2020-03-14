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Посадовці лісового господарства на Львівщині незаконно вирубали дерев на понад пів мільйона

Соломія Головіна

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На Львівщині судитимуть посадовців лісового господарства, які завдали шкоду довкіллю на майже 600 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

 

Як з’ясувалося, впродовж січня-червня 2019 року на територіях двох кварталів лісових угідь лісоподарського підприємства Львівщини було здійснено порубку 118 дерев породи дуб та бук. Рубку деревини провели на підставі неправдивих відомостей, внесених до лісорубних квитків, нарядів-актів виконання робіт та інших документів щодо об’ємів заготовленої та реалізованої лісопродукції.

Внаслідок незаконної діяльності було спричинено шкоду довкіллю на майже 600 тисяч гривень.

Слідчі повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ, директору лісогосподарства, заступникові керівника – помічнику лісничого та ліснику обходу.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Горе-посадовцям загрожує до шести років позбавлення волі.

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