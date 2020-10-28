Із початку 2020 року правоохоронці відкрили вже 199 кримінальних проваджень за фактом незаконних рубок лісів чи протиправного перевезення, зберігання та збуту деревини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліції відзвітували про роботу з незаконними рубками на Львівщині. Правоохоронці кажуть, що цьогоріч вдалося викрити навіть більше таких злочинів, аніж у 2019 році.

«Від початку 2020 року слідчими підрозділами поліції Львівщини розпочато 199 кримінальних проваджень за фактами незаконних порубок або незаконного перевезення, зберігання чи збуту лісу. Це на 115 кримінальних проваджень більше, ніж за весь минулий рік», – йдеться у повідомленні.

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Всі 199 кримінальних справ кваліфікували за ч.1-4 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ.

В межах розслідувань поліцейські вилучили 708 кубічних метрів незаконно вирубаної деревини. Щодо збитків, завданих державі, то наразі відшкодовано лише 80 тис. грн.

До суду скеровано 37 обвинувальних актів, тоді як у 2019-му – лише 12. Станом на сьогодні 34 зловмисникам оголошено підозри (торік – 12), досудові розслідування тривають у 134 кримінальних провадженнях, які розпочали у 2020 році.

Зазначимо, що на Львівщині регулярно виявляють самовільні рубки дерев. Незаконно вирізають дерева як звичайні мешканці області, так і посадовці лісопідприємств.

Найбільшою справою 2020 року стало викриття схеми нелегального продажу деревини у «Галсільлісі», яке є комунальним підприємством Львівської облради. За версією слідства, за прикриття «схеми» гендиректор Володимир Мельник та окремі його підлеглі отримували хабарі.

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