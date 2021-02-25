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На Львівщині виявили ще 432 випадки коронавірусу

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 25 лютого, на Львівщині виявили 432 нових хворих на Covid-19. Ще 11 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Від початку пандемії на Львівщині підтверджено 77349 випадки інфікування коронавірусом, з яких 2254 — летальні. Ще 68249 пацієнтів одужало.

За минулу добу лабораторні центри провели 1442 ПЛР-тести. Відтак, 432 — позитивні, серед них львів`ян — 212. Залишку проб у холодильнику немає

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 43 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 47 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 146 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 70 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 1 пацієнт, у пологовому — 19 пацієнток. Загалом в стаціонарах перебуває 326 осіб: 279 з них має Covid-19, 22 — у реанімації, 11 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 37 осіб, виписано — 19.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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