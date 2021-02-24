Спійманий чиновник ЛОДА хабар вимагав за будівництво амбулаторії. Деталі

Заступника начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА спіймали під час отримання 365 тисяч гривень хабара. Посадовець вимагав та одержав «відкат» на будівництві амбулаторії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, посадовець налагодив систему отримання хабарів від підприємців, натомість сприяв їм у виграші тендерів на будівельно-ремонтні роботи.

Чиновник вимагав від представника товариства 365 тисяч гривень у якості «відкату» за проведені роботи за бюджетні кошти. Для цього заступник начальника управління ОДА залучив свого підприємця, який видав фіктивні рахунки-фактури про купівлю у нього товариством певних товарів на цю суму.

Зазначимо, що в. о. заступника начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА є Павло Терех.

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Фігуранта справи затримали «на гарячому» під час отримання хабара. Під час обшуків за місцем роботи посадовця та місцем здійснення роботи приватного підприємця вилучили документацію та мобільні телефони.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про оголошення чиновнику підозри, а також обрання йому в подальшому запобіжного заходу.

Нагадаємо, про затримання працівника управління капітального будівництва ЛОДА першим повідомив сам голова облдержадміністрації Максим Козицький ввечері 23 лютого. Втім жодних деталей справи досі відомо не було.

Зазначимо, що будівництво 43 сільських амбулаторій на Львівщині стартувало на початку 2019 року у межах програми «Доступна медицина». Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на лютий 2021 року у селах Львівської області збудували і відкрили лише 21 амбулаторію.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обійшлося без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі.

Також нещодавно стало відомо про те, що на будівництві турбази та амбулаторії на Львівщині розікрали 3,2 млн грн. У всіх цих випадках, за версією слідства, «схему» організовували чиновники управління капітального будівництва ЛОДА разом із фірмами-підрядниками.

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