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Чиновника Львівської ОДА спіймали на хабарі

Наталя Дуляба

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Одного з працівників управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації затримали на отриманні хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам голова ЛОДА Максим Козицький.

Максим Козицький повідомив про затримання на хабарі працівника управління капітального будівництва ЛОДА ввечері 23 лютого.

Наразі відомо, що посадовець вимагав та отримав від представника будівельної компанії неправомірну вигоду за раніше укладений договір.

Розмір хабара і про який саме договір йдеться, очільник ЛОДА не уточнив, втім зазначив, що за цим фактом поліція вже відкрила кримінальну справу за ч.3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі).

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«Хочу наголосити, що розслідування має бути об’єктивним та неупередженим. Для нас немає недоторканних. Будемо надавати всіляку підтримку правоохоронним органам щодо фактів розкрадання державного бюджету та неправомірного використання службового становища», – наголосив Максим Козицький.

Офіційних даних від поліції щодо цього затримання поки немає.

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