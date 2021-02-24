Коронавірус виявили ще у 287 мешканців Львівщини

Станом на ранок середи, 24 лютого, на Львівщині виявили 287 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 149 людей. Ще семеро осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, станом на 24 лютого коронавірус на Львівщині підхопили вже 76 917 людей.

Протягом вівторка, 23 лютого, лабораторні центри провели 1287 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 287, тобто 22% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 146 осіб – це львів’яни.

У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2243 людей (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 68 019 пацієнтів (+149 за минулу добу).

Загалом у львівських стаціонарах лежать 306 хворих, 264 із них мають підтверджений Covid-19. У реанімації перебувають 19 пацієнтів, 10 людей підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу у медзаклади поступили 35 осіб, а натомість 20 виписали.

Завантаженість лікарень Львова: 8-ма міська лікарня – 38 пацієнтів, у 1-ша міська лікарня – 45 пацієнтів, лікарня швидкої допомоги – 142 пацієнти, 5-та міська лікарня – 64 пацієнти, 4-та міська лікарня –1 пацієнт, пологовий будинок – 16 пацієнток.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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