На Львівщині продовжує зростати кількість важких хворих на covid

У Львівській області продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. При цьому медики наголошують на великій кількості важких випадків перебігу хвороби. Про це під час брифінгу 23 лютого повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Маємо зростання кількості хворих на коронавірус в області. Covid-лікарні завантажені на 30%. Станом ранок 23 лютого в стаціонарах перебуває 1313 пацієнтів, за останню добу госпіталізували 155 пацієнтів», – зауважила посадовиця.

Своєю чергою координатор ковідного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Омелян Синенький повідомив, що кількість хворих на коронавірус у медустанові не є великою, але пацієнти перебувають у важкому стані.

«Станом на ранок в Львівській обласній клінічній лікарні перебуває 21 пацієнт з діагнозом covid, з них 5 – у реанімації. Кількість хворих на коронавірус не є великою, але це пацієнти у важкому стані. До нас госпіталізовують пацієнтів з відділень гемодіалізу та після оперативних втручань», – зазначив Омелян Синенький.

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Наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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