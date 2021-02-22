За добу Covid-19 підтвердили у 279 мешканців Львівщини

Станом на ранок понеділка, 22 лютого, у Львівській області 76 433 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Лише за останню добу на Львівщині виявили 279 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Від початку пандемії на Львівщині захворіло 76 433 людей, із них 67 654 осіб вже одужало, а 2 228 — померло.

У медзакладах області на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 1 267 осіб, в реанімаційному відділенні – 114 осіб, на апаратах ШВЛ — 22 особи. Зокрема:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 146

у Центрі легеневого здоров’я – 116

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 100

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 16

у ОКЛ – 24

у ЛШМД – 137

у 1 МКЛ – 41

у 5 МКЛ – 59

у 8 МКЛ – 28у 1-му пологовому будинку – 16

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 7

у Стрийській міській лікарні – 87

у Стебницькій міській лікарні – 111

у Рудківській лікарні – 43

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 60

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 44

у Сокальській ЦРЛ – 22

у Жовківській ЦРЛ – 13

у Жидачівській ЦРЛ – 44

у Самбірській ЦРЛ – 50

у Буській ЦРЛ – 13

у Пустомитівській ЦРЛ – 65

у Перемишлянській ЦРЛ – 25

За останню добу на Львівщині проведені 602 ПЛР-дослідження. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрано у 360 осіб. У 279 людей підтверджено коронавірус.

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За попередню добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували – 48 осіб. Скерували на самоізоляцію – 312 людей.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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