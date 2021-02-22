В Україну прибуде додатково п’ять мільйонів доз вакцини NovaVax

Міністерство охорони здоров’я завершило переговори про збільшення постачання в Україну вакцини NovaVax. Додаткові 5 млн доз американського препарату прибудуть в Україну не раніше липня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Українська делегація вела переговори з найбільшим у світі виробником вакцин Serum Institute в індійському місті Пуне. Невдовзі відбудеться підписання договору.

«Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору», – повідомив Степанов.

Зазначимо, що очільник українського МОЗ перебуває в Індії, де домовляється про подальші закупівлі вакцин проти коронавірусу. Днем раніше Степанов проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в місті Пуне. Наразі 500 000 вакцин їдуть до України.

Реклама партнерів

Загальний обсяг вакцин NovaVax, що очікує Україна, становить 15 млн. Постачання препарату заплановане з липня 2021 року.

15 лютого в Україну повинна була надійти вакцина Pfizer-BioNTech, однак її поставка затримується. Через це на Львівщині змінили план проведення вакцинації. Згодом у Львівській ОДА заявили, що область отримає вакцину від коронавірусу до кінця поточного тижня, тобто до 21 лютого. Додамо, у Львові планують об’єднати перші два етапи проведення вакцинації

Нагадаємо, влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.