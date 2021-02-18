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У Львові планують об'єднати перші два етапи проведення вакцинації

Ольга Денисяка

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Станом на 18 лютого ще не відомо, коли на Львівщині розпочнеться вакцинація. Однак, у міськраді Львова очікують достатню кількість вакцини, аби об’єднати перший та другий етапи проведення щеплень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

За словами керівниці управління охорони здоров’я Львівської міськради Наталії Літвінської, вакцини повинно надійти достатньо, відтак у Львові об’єднають перші два етапи вакцинації. Також змінилися контингенти, які будуть підлягати щепленню.

«Оскільки вакцини надходить багато, очевидно, буде об’єднано 1-й і 2-й етапи. До лікарів, які надають медичну допомогу у ковідних відділеннях, працівників мобільних бригад, центру екстреної медичної допомоги, лабораторій, які здійснюють аналіз на COVID, і працівників пансіонатів закритого типу та їхніх мешканців, очевидно, будуть додані всі інші медичні працівники усіх закладів охорони здоров’я, а також категорія людей, старших 80 років», – пояснила посадовиця.

Також вона повідомила, що зараз до Києва на спеціальні тренінги з вакцинації скерували дві мобільні бригади зі Львова. Одна із них сьогодні й завтра вивчає спосіб введення й особливості роботи з вакциною AstraZeneca, а інша за декілька днів – з вакциною Pfizer/BioNTech.

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«Навчання мобільних бригад буде відбуватися в Києві, і перша наша бригада виїхала на навчання, яке буде 17−18 лютого по вакцині AstraZeneca. Для другої бригади навчання проведуть 22−23 лютого по вакцині Pfizer. Також, за останніми даними, які надійшли до нас з департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, має бути створена навчальна група, яка буде проводити навчання всім мобільним бригадам на території міста Львова і Львівської області», –  розповідає Наталія Літвінська.

Посадовиця додала, що на 1-му етапі  мобільні бригади будуть проводити щеплення у закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу ковідним пацієнтам. Це лікарня швидкої медичної допомоги, обласна клінічна лікарня, 1-ша і 5-та міські лікарні, госпіталь інвалідів війни, центр легеневого здоров’я, інфекційна клінічна лікарня і 8-ма міська клінічна лікарня. Також для мобільних бригад, які створені на території Львівської міської територіальної громади, увійдуть Пустомити і Кам’янка-Бузька.

Як писав Львівський портал, у Львівській ОДА заявляли, що область отримає вакцину від коронавірусу до кінця поточного тижня, тобто до 21 лютого.

15 лютого в Україну повинна була надійти вакцина Pfizer-BioNTech, однак її поставка затримується. Через це на Львівщині змінили план проведення вакцинації.

Нагадаємо, влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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