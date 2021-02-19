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У «Слузі народу» заявили, що ініціюватимуть відставку Степанова в разі провалу вакцинації

Ольга Денисяка

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У фракції «Слуга народу» вважають, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації, і в разі її провалу обіцяють ініціювати його відставку. Про це заявила народний депутат з фракції Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів, пише УП.

«Ми будемо розглядати таке питання (відставки – ред.). Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово – він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію», – зазначила Верещук.

Вона додала, що кандидат на місце міністра пройде ретельну перевірку, і вона особисто проголосувала б за голову комітету Ради з питань здоров’я Михайла Радуцького.

«Якщо буде ініційована та проголосована відставка міністра Степанова, обов’язково людина, яка буде номінуватися на посаду, буде перед тим нами екзаменуватися, протестована і рекомендована до голосування», – сказала вона.

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15 лютого в Україну повинна була надійти вакцина Pfizer-BioNTech, однак її поставка затримується. Через це на Львівщині змінили план проведення вакцинації. Згодом у Львівській ОДА заявили, що область отримає вакцину від коронавірусу до кінця поточного тижня, тобто до 21 лютого. Додамо, у Львові планують об’єднати перші два етапи проведення вакцинації

Нагадаємо, влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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