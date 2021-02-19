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У ЛОДА заявляють про погіршення ситуації з коронавірусом на Львівщині

Вероніка Рой

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Протягом останнього тижня ситуація з COVID на Львівщині погіршується. Зокрема, кількість викликів до пацієнтів із коронавірусом та підозрою на нього зросла на 20%. Про це 19 лютого під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

«За вчорашній день провели 1032 дослідження, з них 422  –  позитивні. Майже кожен другий тест, проведений за попередню добу – позитивний. Це означає, що коронавірус не минув. Кількість викликів до пацієнтів із коронавірусом та підозрою на COVID зросла на 20%. Якщо протягом останніх тижнів кількість викликів за день «швидкої» становила 30-33, то зараз ця цифра сягає 40-45 викликів. Також цього тижня ми знову перетнули позначку у понад 100 госпіталізованих пацієнтів на добу, зростає кількість пацієнтів на стаціонарному лікуванні», – каже Орест Чемерис.

Зазначимо, наразі в стаціонарах області перебувають 1195 людей з коронавірусом. З них 107 осіб – в реанімації, ще 18 – на апаратах ШВЛ. Загалом завантажень лікарень області становить 30,3%.

Керівник Львівського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько повідомив, що потягом минулої доби було госпіталізовано більше 40 пацієнтів з коронавірусом на підозрою на нього.

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«На 5-10 збільшується кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації.Це говорить про те, що ріст хворих на території області – поступовий, але він відбувається. Проте ми готові до збільшення епідситуації в області. Також ми готові допомагати сусіднім областям з транспортування пацієнтів до медзакладів Львівщини», – додав він.

Зазначимо, медики кажуть, що кількість хворих на коронавірус у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуації з COVID.

Ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

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