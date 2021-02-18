Садовий каже, що першу фазу вакцинації від COVID варто очікувати на початку березня

У Львові першу фазу вакцинації від коронавірусу, під час якої щеплення мають отримати медпрацівники, очікують на початку березня. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Разом з тим він вважає, що вакцинація населення почнеться не раніше квітня-травня.

«Перша фаза вакцинації, думаю, реально відбудеться на початку березня. Якщо говорити про вакцинацію населення, тобто наступні етапи, то будьмо реалістами – раніше квітня-травня навряд чи це відбудеться в Україні, тому що фізично вакцину в такому об’ємі нам ніхто не дасть. Основну кількість вакцин забирають країни, які мають набагато вищий рівень ВВП. Ми готові, ми визначили відповідні місця вакцинації, і маємо кадри», – цитує мера пресслужба міськради Львова.

15 лютого в Україну повинна була надійти вакцина Pfizer-BioNTech, однак її поставка затримується. Через це на Львівщині змінили план проведення вакцинації. Згодом у Львівській ОДА заявили, що область отримає вакцину від коронавірусу до кінця поточного тижня, тобто до 21 лютого. Додамо, у Львові планують об’єднати перші два етапи проведення вакцинації

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Нагадаємо, влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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