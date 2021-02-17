Коронавірус забрав життя ще 147 українців

Станом на ранок середи, 17 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 4 286 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 5 927 людей, ще 147 українців померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 280 904 людини. Протягом вівторка, 16 лютого, діагноз встановили ще 4 286 новим хворим, серед них 329 медиків та 304 дитини. Також 5 927 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (646), Чернівецькій областях (386), Києві (366), а також у Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 24 689 людей (+147 особи за минулу добу). Одужали 1 128 895 українців (+5 927 осіб за минулу добу).

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Коронавірус за останню добу виявили у:

Івано-Франківська область – 646 випадків; Чернівецька область – 386 випадків; м. Київ – 366 випадків; Вінницька область – 351 випадок; Закарпатська область – 275 випадків; Харківська область – 243 випадки; Хмельницька область – 198 випадків; Одеська область – 186 випадків; Київська область – 185 випадків; Львівська область – 183 випадки; Запорізька область – 149 випадків; Рівненська область – 139 випадків; Дніпропетровська область – 137 випадків; Тернопільська область – 122 випадки; Житомирська область – 118 випадків; Волинська область – 117 випадків; Донецька область – 98 випадків; Полтавська область – 77 випадків; Сумська область – 67 випадків; Кіровоградська область – 52 випадки; Луганська область – 51 випадок; Миколаївська область – 47 випадків; Черкаська область – 44 випадки; Чернігівська область – 34 випадки. Херсонська область – 15 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, найближчим часом Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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