3 млн грн повернули в бюджет як невикористані. Навколо Поморянського замку розгорівся скандал

Навколо Поморянського замку, що знаходиться на Золочівщині та має статус пам’ятки архітектури національного значення, розгорівся скандал. Активісти, які опікують аварійною пам’яткою, заявляють, що 3 млн грн коштів, котрі виділила Львівська обласна рада на реставрацію замку, повернули в бюджет як невикористані. Натомість у Львівські ОДА заявляють, що роботи на пам’ятці архітектури велися без їх погодження.

Поморянський замок перебуває в державній власності, має статус пам’ятки архітектури національного значення XVI – XVII століття та є в аварійному стані. Ще у 2018 році у замку обвалилася стіна.

На Facebook-сторінці «Pomoriany Castle/ Поморянський замок» активісти, які вже декілька років намагаються зберегти аварійний замок, повідомили, що у 2020 році Львівська обласна рада виділила 3 млн для реставрації східної вежі замку.

«Задля втілення цієї ініціативи було скориговано проектну документацію, пройдено державну експертизу, зіграно тендер, обрано підрядника, укладено угоду. Роботи на пам’ятці тривали орієнтовно 2,5 місяці – від травня до середини липня. 1 червня Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації (ДАтРМ ЛОДА) очолила нова керівниця – пані Олена Василько, котра мовчки спостерігала, як ведуться роботи на об’єкті, а в жовтні зазначила, що не буде оплачувати виконані роботи, оскільки відсутній дозвіл Мінкульту», – інформують активісти.

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За їхніми словами, станом на сьогодні 3 млн грн, які були виділені на реставрацію частини замку, повернені в бюджет як невикористані. У пам’ятці встигли виконати роботи орієнтовно на 600 тис. грн, проте з бюджету їх так і оплатили.

«Замок залишений в стані «незавершеної операції» – всі захисні елементи зняті, перекриття між підвалом та першим поверхом розкрито і наново не захищено. Фактично, всі роботи задля збереження даної частини замку, що велися впродовж 2018-2019 рр., нівельовані, відтак потрачені на них раніше обласні кошти – даремні. Залишати об’єкт в такому стані рівносильно свідомо приректи його на смерть, обнулити та знищити всі громадські ініціативи заради нього за останні 5 років», – зазначають в ініціативній групі.

Активісти закликали депутатів Львівської обласної ради внести Поморянський замок в перелік об’єктів в Програму охорони культурної спадщини на 2021 рік.

«Ми дуже просимо новий склад Львівської обласної ради на чолі з пані Іриною Гримак внести в Програму охорони культурної спадщини на 2021 рік Поморянський замок та передбачити на нього достатньо коштів, аби розрахуватися з минулорічними боргами та частково законсервувати об’єкт (за попередніми підрахунками –1 млн грн», – ідеться у повідомленні.

У департаменті архітектури та містобудування ЛОДА оприлюднили свою позицію стосовно цієї ситуації. Там заявляють, що роботи у Поморянському замку у 2020 році велися без погодження департаменту. Також у ЛОДА стверджують, що не була погоджена з Мінкультом проєктно-кошторисна документація та не були внесені зміни до дозволу на початок робіт.

«Тому оплатити підряднику 600 тисяч гривень, на які немає актів виконаних робіт, з обласного бюджету нема жодних законних підстав», – зазначають у департаменті архітектури та містобудування ЛОДА.

Також у департаменті поінформували, що перелік заходів до обласної програми збереження культурної спадщини на 2021 рік наразі не затверджений, тож сьогодні під час сесії обласна рада його не розглядатиме.

«Зараз спільно з комісією культурної спадщини Львівської обласної ради ми доопрацьовуємо перелік заходів (об’єктів), які будуть фінансуватися з обласного бюджету 2021 року. Затвердити його ЛОР планує на початку березня. І мені прикро, що цей процес починає перетворюватися в політиканство, бо так само, як про Поморяни, можна говорити про сотні інших об’єктів, на які, на жаль, не вистачає коштів.

Наразі обласною програмою передбачено на цей рік 22 млн гривень. Це дуже мало для тієї кількості пам’яток, які є в нашій області. І я, і голова ЛОДА Максим Козицький, постійно це підкреслюємо. Проте понад 10 років нема жодної державної програми щодо порятунку спадщини. Сподіваємося на Велику реставрацію, в список якої пропонуємо Поморянський замок. Наразі триває процес підготовки документів, напрацювання візії майбутнього Поморянського замку в межах програми «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження» в межах проєкту від УКФ, але співпраці від представників громади чи активістів у цьому процесі нема жодної», – каже директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Зазначимо, роботи з реставрації східної вежі Поморянського замку розпочали торік у травні. Загалом на порятунок Поморянського замку необхідно майже 50 мільйонів. Облрада не спроможна вирішити проблеми Поморянського замку через брак коштів. Депутати ЛОР наголошували, що замок ще можна відновити, але для цього потрібен інвестор.

Зазначимо, загалом на території Львівщини пропонують відновити 24 пам’ятки архітектури. Серед них – замки, дерев’яні церкви та костели, деякі з пам’яток перебувають у вкрай занедбаному стані. Втім нещодавно стало відомо, що ці 24 об’єкти можуть втратити шанс на реставрацію. Участь обраних пам’яток, які потребують відновлення, під загрозою через недоопрацювання департаменту архітектури та містобудування ЛОДА .

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Фото: «Pomoriany Castle/ Поморянський замок»