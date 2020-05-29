Наступного тижня стартують роботи з реставрації східної вежі Поморянського замку

Вже наступного тижня планують розпочати роботи з реставрації східної вежі Поморянського замку, який знаходиться у Золочівському районі Львівщини. Про це йдеться на Facebook-сторінці Поморянського замку.

У 2020 році Львівська обласна рада виділила 3 млн грн на реставрацію вежі. Проте кошторисна вартість робіт склала 6,8 млн грн, адже треба зробити ряд супровідних демонтажних та протиаварійних робіт для сусідніх частин будівлі.

«Ми не маємо морального права не використати даного шансу, тому наш обов’язок – залучити всі можливі інструменти та ресурси, або до кінця 2020 року мати як результат відреставровану вежу, готову до експозиційного огляду. Часу насправді обмаль, тому підрядник зараз буде мобілізувати організаційні ресурси, аби вкластися в терміни. Просимо профільні департаменти ЛОДА сприяти із вчасною оплатою виконаних робіт, аби роботи жодним чином не зупинялися», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще навесні 2018 року у Поморянському замку обвалилась стіна. Депутати Львівської облради наголошували, що замок ще можна відновити, але для цього потрібен інвестор. На порятунок Поморянського замку необхідно майже 50 мільйонів. Облрада не спроможна вирішити проблеми Поморянського замку через брак коштів.

Додамо, Львівський портал раніше розповідав про те, які пам’ятки на Львівщині планують відреставрувати.

Фото: Facebook-сторінка Поморянського замку