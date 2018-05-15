На порятунок Поморянського замку потрібно майже 50 мільйонів

На першочергові протиаварійні роботи і реставрацію Поморянського замку потрібно близько 50 млн грн. Про це сьогодні, 15 травня, під час сесійного засідання Львівської облради повідомила начальниця відділу охорони історичних пам’яток департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Ганна Харун, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, востаннє замок реставрували ще у 1978 році. Нині тут збереглися лише два двоповерхові крила: східне з круглою вежею і південне з галереєю.

Як зазначила Ганна Харун, після багатьох перебудов і довгого періоду занепаду Поморянський замок частково втратив свій первинний вигляд.

«Лише у 2016 році було прийнято рішення, щоб спробувати врятувати цю пам’ятку. Відтак було запропоновано здійснити два етапи відновлення: перший – призупинення руйнування, другий – комплексна реставрація. За рахунок коштів обласного бюджету у 2016-2017 роках було розпочато першочергові протиаварійні роботи, розроблено проектно-кошторисну документацію. У 2016 році був розпочатий перший етап укріплення стін і колон у південному корпусі. Хочу зазначити, якби ми не укріпили їх, то на сьогоднішній день замку ми б уже не мали… У 2017 році продовжили укріплення дахів», – зазначила Ганна Харун.

Водночас вона зазначила, що згідно з виготовленою проектно-кошторисною документацією на першочергові протиаварійні роботи Поморянському замку потрібно 12 млн грн, а на реставрацію – 35 млн грн.

«Всім зрозуміло, що без належного фінансового ресурсу врятувати таку пам’ятку є нереально», – констатувала чиновниця.

Також Ганна Харун додала, що селищний голова Поморян ініціював звернення, аби оформити замок у комунальну власність.

Нагадаємо, сьогодні голова Львівської облради Олександр Ганущин зауважив, що рада не спроможна вирішити проблеми Поморянського замку через брак коштів.

Як повідомляв Львівський портал, 12 квітня у Поморянському замку обвалилась стіна. Депутати Львівської облради наголошували, що замок ще можна відновити, але для цього потрібен інвестор.

Довідка

Поморянський замок — пам’ятка історії та архітектури в селищі Поморяни Золочівського районуЛьвівської області. Дотепер збереглись два двоповерхові корпуси і кругла кутова вежа. У південному корпусі є відкрита галерея.

Фото: ГО «КонтрФорс»