Поморянський замок ще можна відреставрувати, але потрібно знайти інвестора, - депутат

Поморянський замок ще можна від реставрувати, але для цього слід знайти інвестора, найкраще, якщо у його якості виступить держава. Про це у коментарі Львівському порталу заявила депутат Львівської обласної ради Мирослава Бабінська.

«Замок підлягає реставрації, але для цього потрібно вкласти дуже великі гроші. Щороку він нищиться. Був такий час, коли місцеві розтягували все, що було у замку, потім там була поставлена охорона, але згодом її зняли. Тобто, зрозуміло, що у все це потрібно вкладати гроші», – зазначила вона.

Для цього, за її словами, потрібно знайти інвестора, і найкраще, якщо це буде держава.

«Ясна річ, його можна відновлювати, але потрібно знайти інвестора. А всі потенційні інвестори хочуть такі замки як Підгорецький, Золочівський, де все вже зроблено за державний кошт, а вони б інвестували тільки якісь розважальні заходи…Найкраще було б, якби інвестором Поморянського замку стала б держава», – наголосила Мирослава Бабінська.

Також депутат зауважила, що проблемою є і те, що Поморяни віддалені від якихось туристичних трас і туди спеціально потрібно прокладати туристичні маршрути.

«Це мають бути державні гроші, обласний бюджет, звісно, цього не потягне. Адже таких пам’ято в аварійному стані у області є достатньо… Лише вартість документації обійдеться в солідну суму…», – сказала Мирослава Бабінська.

Так, за словами депутатки, в обласному бюджеті щороку закладаються якісь кошти на Поморянський замок, а потрібні мільйони.

Як повідомляв Львівський портал, 12 квітня у Поморянському замку обвалилась стіна.

Довідка

Поморянський замок — пам’ятка історії та архітектури в селищі Поморяни Золочівського районуЛьвівської області. Дотепер збереглись два двоповерхові корпуси і кругла кутова вежа. У південному корпусі є відкрита галерея.

Фото: ГО «КонтрФорс»