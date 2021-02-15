Назвали нову дату поставки вакцини в Україну

Україна отримає вакцину від коронавірусу 17 чи 18 лютого, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

«Джерела постачання вакцин Pfizer COVAX трішечки затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом, укладеним з індійським інститутом Serum Institute, зараз тривають технічні моменти щодо логістики. Тобто 17 чи 18 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину вже в Україні», – сказав Степанов.

За його словами, мобільні бригади для старту першого етапу вакцинування сформовані та повністю підготовлені для негайного початку.

«Ми починаємо мобільними бригадами, які вже сформовані. Загальна кількість мобільних бригад 572. Зараз в нас вже є 347 мобільних бригад – і відразу ми починаємо вакцинацію», – додав міністр.

Реклама партнерів

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення. Разом з тим у Львівській ОДА ще не знаю точної дати, коли область отримає вакцину від коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.