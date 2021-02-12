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У Львові медики мобільних бригад для COVID-вакцинації отримають по 10 тисяч гривень

Вероніка Рой

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У Львові медики мобільних бригад, що проводитимуть COVID-вакцинації, отримають по 10 тисяч гривень. Про Це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у Львові визначено 20 пунктів для 1-ї і 2-ї хвилі вакцинації, під час яких щеплення робитимуть медичним працівникам.

«Ці пункти є в наших медичних установах – поліклініках, амбулаторіях. Ми сформували при кожній поліклініці по 10 мобільних бригад, куди входять лікар, дві медичні сестри і водій. Також ми передбачили кошти в бюджеті на додаткові виплати – по 10 тисяч гривень тим людям, які будуть займатися вакцинацією. Це важливо», – прокоментував мер.

Також у Львові попередньо визначили великі стаціонарні пункти для подальших етапів вакцинації, адже вони мають мати три ізольовані зони: для очікування, безпосередньо щеплення й перебування після процедури.

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«Для 3-ї і 5-ї фази вакцинації ми визначили 23 приміщення – це великі зали в районних адміністрація, клубах. Ми розуміємо, що ці зали мають мати три зони: очікування, вакцинації і спостереження. Ми регулярно проводимо наради зі всіма нашими керівниками медичних установ», – додав Садовий.

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Тим часом посадовці на Львівщині кажуть, що хочуть сформувати «позитивне ставлення» мешканців до вакцинації від Covid, аби вони хотіли зробити собі щеплення.

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