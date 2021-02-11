Коронавірус на Львівщині підхопило ще 312 людей

Станом на ранок четверга, 11 лютого, на Львівщині підтверджено 73482 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили ще 312 фактів захворювання та померло ще 9 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 73482 осіб, 2160 людей померло, а 65094 пацієнти вже одужало. По Львову за цей період Covid-19 підтвердили у 35149 осіб, з яких 31278 вже одужало і летальних випадків — 989.

За вчора лабораторні центри провели 1385 ПЛР-тестів, з яких 312 — позитивні. Серед них львів`ян — 148. Залишку проб у холодильнику немає.

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 40 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 46 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 125 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 40 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 4 пацієнток. Загалом в стаціонарах перебуває 257 осіб: 217 з них має Covid-19, 16 — у реанімації, 5 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 18 осіб, виписано — 20.

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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