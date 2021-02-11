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Коронавірус на Львівщині підхопило ще 312 людей

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 11 лютого, на Львівщині підтверджено 73482 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили ще 312 фактів захворювання та померло ще 9 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 73482 осіб, 2160 людей померло, а 65094 пацієнти вже одужало. По Львову за цей період Covid-19 підтвердили у 35149 осіб, з яких 31278 вже одужало і летальних випадків — 989.

За вчора лабораторні центри провели 1385 ПЛР-тестів, з яких 312 — позитивні. Серед них львів`ян — 148. Залишку проб у холодильнику немає.

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 40 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 46 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 125 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 40 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 4 пацієнток. Загалом в стаціонарах перебуває 257 осіб: 217 з них має Covid-19, 16 — у реанімації, 5 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 18 осіб, виписано — 20.

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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