У Великобританії виявили два нові штами Covid-19

У Великій Британії виявили два нові штами коронавірусу, один із яких «викликає занепокоєння» в експертів. Про це пише УП із посиланням на Sky News.

Новий штам коронавірусу виявили у Брістолі. Цю мутацію Консультативна група щодо вірусних загроз класифікувала як «штам, що викликає занепокоєння».

Експерти побоюються, що цей штам може бути надзвичайно трансмісивним, тобто більш заразним, і що існуючі вакцини можуть бути не такими ефективними проти нього.

Так, у Брістолі зафіксовано 14 випадків, у Манчестері – чотири, ще три випадки нового штаму Covid-19 – у різних куточках країни.

Реклама партнерів

Другий штам був виявлений ​​в Ліверпулі. Його класифікували як «штам, який досліджується».

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що британський штам коронавірусу під офіційною назвою B.1.1.7, який вперше був виявлений у Великобританії 20 вересня, зараз зареєстрований у 86 країнах.

Штам В.1.1.7 став більше поширюватись, вже з’явилися деякі дані про збільшення тяжкості захворювання. У Британії кількість виявлених тестів цього штаму зросла з 63% у тиждень з 14 грудня до 90% у тиждень з 18 січня, – зазначають у ВООЗ.

Як писав Львівський портал, в Україні загалом виявили 5 штамів коронавірусу. На Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Додамо, що зі середини лютого в Україні має розпочатись масова вакцинація від коронавірусу. Першочергово безкоштовні щеплення робитимуть не всім, а медикам, військовим, літнім людям.

Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.