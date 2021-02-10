Негода на Львівщині: всі служби перевели у стан підвищеної готовності

Синоптики прогнозують, що негода на Львівщині протримається аж до кінця тижня. Відтак всі служби перевели у стан підвищеної готовності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На території області прогнозують снігопади. Очікується до 20 см снігу та до 20 градусів морозу, хуртовини, ожеледиця на дорогах та снігові замети.

Відтак 10 лютого керівництво департаменту дорожнього господарства Львівської облдержадміністрації, Служби автомобільних доріг у Львівській області, ГУ ДСНС та ГУ Нацполіції у Львівській області провели нараду з підрядними організаціями, які відповідають за експлуатацію доріг, та закликали привести в готовність всі технічні засоби.

«Підрядників закликали привести в готовність технічні засоби, щоб вчасно забезпечити належне очищення від снігу. Окрім того, наголосили на координації усіх служб. У разі критичних ситуацій територією Львівщини будуть обмежувати рух великогабаритного транспорту. Розташовуватимуть їх на спеціально визначених місцях відстою», – наголосив керівник департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.

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Зазначається, що підрозділи ДСНС готові за потреби швидко прийти на допомогу як дорожникам, так і громадянам, які можуть опинитися в біді.

Нагадаємо, водіям великогабаритного транспорту радять перечекати негоду на майданчиках для відстою, розташованих вздовж державних доріг. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, патрульні поліцейські склали на посадовців Львівщини 16 протоколів за неналежний стан доріг. Зокрема, 10 – у Львові та ще 6 в області.

Зазначимо, впродовж двох днів сильних снігопадів на Львівщині від мешканців області на гарячу лінію надійшло лише 18 скарг щодо неналежного стану доріг.

Додамо, водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок, а мешканців області – дотримуватись правил безпеки.

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