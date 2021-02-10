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Які лікарні Львівщини найбільш завантажені хворими на covid

Ольга Денисяка

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Станом на ранок середи, 10 лютого, у стаціонарах на Львівщині лікуються 1142 хворих на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За попередню добу  із діагнозом COVID-19 госпіталізували 65 осіб. У реанімації зараз перебувають 106 людей, з них на апаратах ШВЛ – 24 особи.

Найбільше хворих лікуються у львівській лікарні швидкої допомоги, обласній інфекційній лікарні та Центрі легеневого здоров’я.

Завантаженість лікарень наразі виглядає так:

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  1. у лікарні швидкої допомоги (Львів) – 132 пацієнтів
  2. в обласній інфекційній лікарні – 129 пацієнт
  3. у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 113 пацієнтів
  4. у Стебницькій міській лікарні – 83 пацієнтів
  5. в обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 82 пацієнтів
  6. у Стрийській міській лікарні – 81 пацієнти
  7. у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 62 пацієнтів
  8. у Самбірській ЦРЛ – 48 пацієнтів
  9. у 1 лікарні Львова – 46 пацієнтів
  10. у Пустомитівській ЦРЛ – 44 пацієнти
  11. у Рудківській лікарні – 41 пацієнти
  12. у 5 лікарні Львова – 40 пацієнти
  13. у 8 лікарні Львова – 36 пацієнти
  14. у Перемишлянській ЦРЛ – 34 пацієнтів
  15. у Жидачівській ЦРЛ – 33 пацієнти
  16. у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 26 пацієнтів
  17. у Сокальській ЦРЛ – 25 пацієнт
  18. в обласній клінічній лікарні – 23 пацієнтів
  19. у Буській ЦРЛ – 20 пацієнтів
  20. у Львівській «лікарні «Укрзалізниці» – 17 пацієнтів
  21. у Жовківській ЦРЛ – 13 пацієнтів
  22. в обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7 пацієнтів
  23. у 1-му пологовому будинку Львова – 5 пацієнтів.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 10 лютого, коронавірус підтвердили у 73 163 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 117 нових хворих, тоді як одужали 236 людей. Ще  6 осіб померли.

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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