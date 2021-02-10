Які лікарні Львівщини найбільш завантажені хворими на covid

Станом на ранок середи, 10 лютого, у стаціонарах на Львівщині лікуються 1142 хворих на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували 65 осіб. У реанімації зараз перебувають 106 людей, з них на апаратах ШВЛ – 24 особи.

Найбільше хворих лікуються у львівській лікарні швидкої допомоги, обласній інфекційній лікарні та Центрі легеневого здоров’я.

Завантаженість лікарень наразі виглядає так:

Реклама партнерів

у лікарні швидкої допомоги (Львів) – 132 пацієнтів в обласній інфекційній лікарні – 129 пацієнт у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 113 пацієнтів у Стебницькій міській лікарні – 83 пацієнтів в обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 82 пацієнтів у Стрийській міській лікарні – 81 пацієнти у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 62 пацієнтів у Самбірській ЦРЛ – 48 пацієнтів у 1 лікарні Львова – 46 пацієнтів у Пустомитівській ЦРЛ – 44 пацієнти у Рудківській лікарні – 41 пацієнти у 5 лікарні Львова – 40 пацієнти у 8 лікарні Львова – 36 пацієнти у Перемишлянській ЦРЛ – 34 пацієнтів у Жидачівській ЦРЛ – 33 пацієнти у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 26 пацієнтів у Сокальській ЦРЛ – 25 пацієнт в обласній клінічній лікарні – 23 пацієнтів у Буській ЦРЛ – 20 пацієнтів у Львівській «лікарні «Укрзалізниці» – 17 пацієнтів у Жовківській ЦРЛ – 13 пацієнтів в обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7 пацієнтів у 1-му пологовому будинку Львова – 5 пацієнтів.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 10 лютого, коронавірус підтвердили у 73 163 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 117 нових хворих, тоді як одужали 236 людей. Ще 6 осіб померли.

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.