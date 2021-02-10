Через снігопади деякі школи Львова хочуть перейти на онлайн-навчання

Через відновлення сильних снігопадів деякі школи Львова планують перейти на дистанційне навчання. Які саме заклади освіти перейдуть в онлайн-режим роботи, буде відомо до кінця дня. Про це у середу, 10 лютого, під час засідання міського штабу боротьби з негодою розповіла очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик, передає кореспондент Львівського порталу.

Зараз у Львові проводять опитування серед батьків, аби визначити формат навчання у школах на четвер-п’ятницю, 11-12 лютого, адже саме у ці дні мають відновитись сильні снігопади.

За словами Зоряни Довганик, школи де більшість дітей довозять з різних частин міста, найімовірніше перейдуть на онлайн-навчання. Натомість школи, що розташовані в мікрорайонах, де більшість учнів мешкає у пішій доступності, продовжать роботу офлайн.

«Школи зараз проводять опитування серед батьків, рішення по кожній школі приймається окремо. Наприклад, є школи, які вже вирішили перейти на навчання з використанням дистанційних технологій, тому що дітей туди довозять з різних частин міста. Якщо ж школа розташована в мікрорайоні, наприклад, Тракту Глинянського чи Сихова, де є піша доступність, то вони приймають рішення, що діти будуть навчатися звично або будуть навчатися окремі класи. Ми до кінця дня будемо мати інформацію, яке рішення прийняла кожна школа», – розповіла Зоряна Довганик.

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Водночас посадовиця наголосила, що дитсадки працюватимуть у звичному режимі, незважаючи на складні погодні умови.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

Попередньо у мерії вирішили, що закривати школи і дитсадки через негоду не будуть, але остаточне рішення щодо формату навчання ще має узгодити дирекція з батьками. Водночас львів’ян закликали залишити малечу вдома, аби вона навчалась онлайн.

Додамо, що загалом за три доби, з 6 по 9 лютого, у Львові випало 106% місячної норми снігу. Через сильні снігопади місто опинилось у транспортному колапсі.

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