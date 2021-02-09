70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, батьки – проти, – МОН

До 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, до 60% батьків висловилися проти такого формату. Про це на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав міністр освіти Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

«Державна служба якості освіти проводила, не тільки у квітні, а і в червні, і в жовтні, і в грудні зрізи знань щодо якості освіти, і зрізи щодо взагалі анкетування батьків, дітей, учнів, стану освіти. Якщо 80% було категорично проти дистанційної освіти у квітні, то десь приблизно у грудні їх було лише 54-55%. Але при анкетуванні у грудні виявилося, що 65-70% дітей взагалі готові залишитись на дистанційній формі навчання, але при цьому 55-60% батьків категорично проти дистанційної форми навчання», – сказав Шкарлет.

Він додав, що саме через те, що дистанційне навчання було великим навантаженням для початкової школи і діти цього віку потребують найбільше потребують соціалізації. 1-4 класи, які є тією категорією, що найменше хворіє на COVID-19, були залишені на очному навчанні.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у березні торік учні пішли на карантин. Згодом у школах Львова та області почали вводити дистанційне навчання, відтак навчальний рік 2019/2020 завершили онлайн та без традиційних останніх дзвоників.

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Згодом соцопитування показало, що доступу до онлайн-навчання навесні не мали 14% українських школярів.

Зауважимо, що на Львівщині менше 5% вчителів вміють працювати з учнями онлайн. У Львові вчителі ще влітку минулого року проходили навчання на курсах підвищення кваліфікації, аби вміти працювати з учнями онлайн.

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