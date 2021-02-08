У Львові просять заборонити продаж будь-якого алкоголю

Львівську міську раду просять посприяти у забороні продажу будь-яких алкогольних напоїв. Відповідну петицію 3 лютого зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.

Автор петиції Олег Дутко стверджує, що алкоголізм є гострою соціально-культурною проблемою в Україні, яка набуває ознак «національної епідемії». Тому, на його думку, у Львові потрібно заборонити продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв.

«Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування”, пропоную на пленарному засіданні сесії Львівської міськради прийняти рішення та/або рекомендувати суб’єктам господарської діяльності, незалежно від форм власності, реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива. А здійснювати її за межами Львова», – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, для того, аби Львівська міська рада розглянула цю петицію, необхідно зібрати 500 голосів. Наразі під петицією підписались 67 людей, втім збір голосів триває до початку квітня.

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Нагадаємо, у Львові заборонений продаж алкоголю вночі. Таке рішення прийняли лише після того, як у 2018 році Верховна Рада України прийняла закон, яким місцевій владі офіційно дозволили обмежувати на певний час доби торгівлю алкогольними й слабоалкогольними напоями. Авторо цього закону є громадсько-поілтичний діяч, львів’янин Ігор Васюник.

Навесні 2020 року Львівська міська рада заборонила продаж алкоголю та пива у кіосках. У мерії пояснювали, що такі обмеження ввели виключно заради пропагування здорового способу життя та зменшення рівня злочинності у Львові. Тому власникам МАФів радили перепрофілювати свій бізнес.

Проте власники кіосків почали активно протестувати проти такої заборони та навіть влаштували справжній бунт під стінами Ратуші. Згодом Львівська міськрада вирішила відтермінувати дію ухвали-заборони, а всю відповідальність за її прийняття депутати «перекинули» на міського голову Львова Андрія Садового.

Тому зараз у Львові фактично діє лише заборона на продаж алкоголю вночі – з 22:00 до 10:00 год.

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