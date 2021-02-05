За нинішніх темпів вакцинації пандемія може тривати 7 років, – Bloomberg

Наразі у середньому у світі вводять 4,5 мільйони доз вакцини проти коронавірусу, за таких темпів на вакцинацію 75% населення планети знадобиться сім років. Такі прогнози робить Bloomberg, на основі офіційних даних про вакцинацію по всьому світу, пише hromadske.

Видання вказує, що людство може повернутися до докоронавірусного життя, коли щонайменше 75% населення світу вакцинуються проти COVID-19. Цю цифру взяли зі слів головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі. Він вважає, що у США вдасться повернутися до звичного життя після вакцинації 70-85% населення.

Наразі видання повідомляє, що щодня у світі вводять 4 540 345 доз вакцини – загалом уже ввели 119 мільйонів доз.

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Водночас вакцинацію розпочали лише у 67 країнах. За таких темпів знадобиться 7 років, щоб зробити щеплення 75% населення. Bloomberg вважає, що темп вакцинації зростатиме, тому глобального імунітету вдасться досягнути раніше.

Найкращі темпи вакцинації в Ізраїлі. Там наразі вводять 58,5 доз на кожні 100 людей – загалом уже 37% населення країни отримало одну дозу препарату, а 21% – дві.

В Ізраїлі все так добре з вакцинацією від COVID-19, що щеплення вже почали робити неповнолітнім

У США показник вакцинації – 11,2 дози на 100 людей. Загалом уже ввели 36,7 мільйонів доз. З такими темпами у країні вакцинують 75% населення за 11 місяців.

Україна ж поки вакцинацію не розпочала, бо ще не отримала вакцину.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

У Львівській ОДА заявили, що Львівщина вже готова до першого етапу вакцинації від коронавірусу. В області вже сформували 14 мобільних бригад та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною.

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