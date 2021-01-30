В Україні вакцинуватимуть людей, які вже перехворіли коронавірусом, – Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні будуть вакцинувати людей, які вже перехворіли на коронавірус. Про це він повідомив у інтерв’ю BBC News Україна.
Ляшко зазначив, що вакцина передбачена для всіх українців і буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.
«Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців. Але, яка достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні», – сказав Ляшко.
За його словами, за умов обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, йому можуть рекомендувати перенести перше щеплення на 3-6 місяців.
Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.
Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.
Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.
Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.
Зауважимо, що нардепка від партії «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Україна мала можливість закупити індійську вакцину від COVID-19, у понад п’ять разів дешевшу, ніж вакцина від китайської компанії Sinovac Biotech. Крім цього вакцина, яку закупила Україна, поки що показує ефективність в 50%.
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Ольга Денисяка