В Україні вакцинуватимуть людей, які вже перехворіли коронавірусом, – Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні будуть вакцинувати людей, які вже перехворіли на коронавірус. Про це він повідомив у інтерв’ю BBC News Україна.

Ляшко зазначив, що вакцина передбачена для всіх українців і буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

«Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців. Але, яка достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні», – сказав Ляшко.

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За його словами, за умов обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, йому можуть рекомендувати перенести перше щеплення на 3-6 місяців.